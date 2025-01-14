«Я игрок другого уровня». Пашнин — о предложениях от клубов ВХЛ

Защитник «Нефтехимика» Михаил Пашнин рассказал, почему не рассматривал предложения от клубов Всероссийской хоккейной лиги.

– Были ли предложения из ВХЛ? И рассматривали ли вы их?

– Предлагали некоторые клубы, но я игрок всё-таки другого уровня, не ВХЛ. Я не хочу пока заканчивать карьеру. Как вы могли заметить, я не уступаю в скорости и движении. Тем более есть опыт, — сказал Пашнин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

В нынешнем сезоне 35-летний Пашнин сыграл семь матчей, в которых забросил одну шайбу. Михаил — обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА в сезоне-2018/2019 Континентальной хоккейной лиги.