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«Я игрок другого уровня». Пашнин — о предложениях от клубов ВХЛ

«Я игрок другого уровня». Пашнин — о предложениях от клубов ВХЛ
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Защитник «Нефтехимика» Михаил Пашнин рассказал, почему не рассматривал предложения от клубов Всероссийской хоккейной лиги.

– Были ли предложения из ВХЛ? И рассматривали ли вы их?
– Предлагали некоторые клубы, но я игрок всё-таки другого уровня, не ВХЛ. Я не хочу пока заканчивать карьеру. Как вы могли заметить, я не уступаю в скорости и движении. Тем более есть опыт, — сказал Пашнин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

В нынешнем сезоне 35-летний Пашнин сыграл семь матчей, в которых забросил одну шайбу. Михаил — обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА в сезоне-2018/2019 Континентальной хоккейной лиги.

Полную версию эксклюзивного интервью с Михаилом Пашниным читайте на «Чемпионате»:
«Я завис из-за нового правила КХЛ. Это очень странно». Интервью с Михаилом Пашниным
Эксклюзив
«Я завис из-за нового правила КХЛ. Это очень странно». Интервью с Михаилом Пашниным
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