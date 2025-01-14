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«Этой команде можно ставить задачи и повыше, чем плей-офф». Пашнин — о «Нефтехимике»

«Этой команде можно ставить задачи и повыше, чем плей-офф». Пашнин — о «Нефтехимике»
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Защитник «Нефтехимика» Михаил Пашнин рассказал, какие задачи должен ставить перед собой нижнекамский клуб.

– Вы по карьере играли обычно в больших клубах, которые боролись за кубок, насколько непривычно выступать за команду, которая сражается за плей-офф?
– Для нас просто плей-офф начинается раньше, ничего такого особенного нет. У нас отличная команда, ей можно задачи ставить и повыше, чем плей-офф, 100 процентов. Просто не можем найти нить игры, то ли ввиду молодости, то ли опыта чуть-чуть не хватает. Я в этой команде почти месяц, нам есть куда добавлять, где расти. Думаю, до конца сезона мы это сделаем, выйдем в плей-офф, а там уже по ходу пьесы будем решать задачи, — сказал Пашнин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Михаилом Пашниным читайте на «Чемпионате»:
«Я завис из-за нового правила КХЛ. Это очень странно». Интервью с Михаилом Пашниным
Эксклюзив
«Я завис из-за нового правила КХЛ. Это очень странно». Интервью с Михаилом Пашниным
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Новости. Хоккей
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