«Этой команде можно ставить задачи и повыше, чем плей-офф». Пашнин — о «Нефтехимике»

Защитник «Нефтехимика» Михаил Пашнин рассказал, какие задачи должен ставить перед собой нижнекамский клуб.

– Вы по карьере играли обычно в больших клубах, которые боролись за кубок, насколько непривычно выступать за команду, которая сражается за плей-офф?

– Для нас просто плей-офф начинается раньше, ничего такого особенного нет. У нас отличная команда, ей можно задачи ставить и повыше, чем плей-офф, 100 процентов. Просто не можем найти нить игры, то ли ввиду молодости, то ли опыта чуть-чуть не хватает. Я в этой команде почти месяц, нам есть куда добавлять, где расти. Думаю, до конца сезона мы это сделаем, выйдем в плей-офф, а там уже по ходу пьесы будем решать задачи, — сказал Пашнин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.