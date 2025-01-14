Расписание матчей МХЛ на 14 января 2025 года
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Сегодня, 14 января, пройдут шесть матчей регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Olimpbet МХЛ — регулярный чемпионат
14 января 2025, вторник. 11:00 МСК
Тюменский Легион
Тюмень
Не начался
Толпар
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Olimpbet МХЛ — регулярный чемпионат
14 января 2025, вторник. 11:00 МСК
МХК Молот
Пермь
Не начался
Ладья
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Olimpbet МХЛ — регулярный чемпионат
14 января 2025, вторник. 13:00 МСК
Красноярские Рыси
Красноярск
Не начался
Реактор
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Olimpbet МХЛ — регулярный чемпионат
14 января 2025, вторник. 17:00 МСК
Хорс-Карелия
Кондопога
Не начался
Красная Армия
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Olimpbet МХЛ — регулярный чемпионат
14 января 2025, вторник. 18:30 МСК
Ирбис
Казань
Не начался
Чайка
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Olimpbet МХЛ — регулярный чемпионат
14 января 2025, вторник. 19:00 МСК
ХК Капитан
Ступино
Не начался
Крылья Советов
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В Золотом дивизионе Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые после 38 сыгранных встреч набрали 64 очка.
В Золотом дивизионе Восточной конференции на первом месте располагаются «Мамонты Югры». Клуб из Ханты-Мансийска имеет в активе 55 баллов после 35 проведённых встреч.
Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Молодёжной хоккейной лиги завершится в марте 2025 года. Действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946».
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