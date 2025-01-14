Расписание матчей МХЛ на 14 января 2025 года

Сегодня, 14 января, пройдут шесть матчей регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Olimpbet МХЛ — регулярный чемпионат Olimpbet МХЛ — регулярный чемпионат 14 января 2025, вторник. 11:00 МСК Тюменский Легион Тюмень Не начался Толпар Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Olimpbet МХЛ — регулярный чемпионат Olimpbet МХЛ — регулярный чемпионат 14 января 2025, вторник. 11:00 МСК МХК Молот Пермь Не начался Ладья Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

Olimpbet МХЛ — регулярный чемпионат Olimpbet МХЛ — регулярный чемпионат 14 января 2025, вторник. 13:00 МСК Красноярские Рыси Красноярск Не начался Реактор Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Olimpbet МХЛ — регулярный чемпионат Olimpbet МХЛ — регулярный чемпионат 14 января 2025, вторник. 17:00 МСК Хорс-Карелия Кондопога Не начался Красная Армия Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Olimpbet МХЛ — регулярный чемпионат Olimpbet МХЛ — регулярный чемпионат 14 января 2025, вторник. 18:30 МСК Ирбис Казань Не начался Чайка Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Olimpbet МХЛ — регулярный чемпионат Olimpbet МХЛ — регулярный чемпионат 14 января 2025, вторник. 19:00 МСК ХК Капитан Ступино Не начался Крылья Советов Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

В Золотом дивизионе Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые после 38 сыгранных встреч набрали 64 очка.

В Золотом дивизионе Восточной конференции на первом месте располагаются «Мамонты Югры». Клуб из Ханты-Мансийска имеет в активе 55 баллов после 35 проведённых встреч.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Молодёжной хоккейной лиги завершится в марте 2025 года. Действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946».