Назаров: в КХЛ команды бьются в кровь в прямом и переносном смысле, отсюда и аншлаги

Известный тренер Андрей Назаров оценил прошедшие накануне, 13 января, матчи Континентальной хоккейной лиги.

«Очень интересные матчи прошли накануне в КХЛ. Команды бились в кровь в прямом и переносном смысле. Это, безусловно, добавляет нашей лиге не только зрелищности, но и популярности. Болельщикам нравится максимальная самоотдача хоккеистов, отсюда и аншлаги на трибунах.

Наступил многополярный мир, такое случается раз в 100 лет. Чтобы продолжать находиться в лидерах, нам нужно быть очень сильными. А сильные мы тогда, когда идём единой семьёй, объединившись вокруг национального лидера. Победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.