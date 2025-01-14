Жамнов: ведущие игроки «Спартака» после победы над СКА взяли творческий отпуск

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение от ЦСКА (2:4) в московском дерби и раскритиковал ведущих игроков красно-белых.

«Было много факторов, почему пропустили в начале матча при игре в большинстве. Нападающий немного «киксанул», когда делал передачу. Неправильно сыграли, допустили много ошибок в одном моменте. Мы не имеем права пропускать при игре в большинстве. Ещё и против такого соперника. Не знаю, чем у нас занимаются спецбригады большинства в последнее время. На тренировках делают правильные вещи, в играх — совсем другие. Будем решать эти проблемы. Общаемся с ребятами, проводим собрания, объясняем им, что надо делать.

Ребята (из номинально четвёртого звена) стараются, делают правильные вещи, делают то, что мы просим. Они весь матч играли хорошо. Но ведущие игроки, такое ощущение, после победы над СКА взяли творческий отпуск. Я этого не понимаю. Моя задача вернуться на те рельсы, чтобы они были лидерами — не по зарплатной ведомости, а по игре», — цитирует Жамнова «РИА Новости Спорт».