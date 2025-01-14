Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание матчей ВХЛ на 14 января 2025 года

Расписание матчей ВХЛ на 14 января 2025 года
Комментарии

Сегодня, 14 января, пройдут шесть матчей регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Olimpbet ВХЛ — регулярный чемпионат
14 января 2025, вторник. 12:30 МСК
Омские Крылья
Омск
Не начался
ХК Юнисон-Москва
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Olimpbet ВХЛ — регулярный чемпионат
14 января 2025, вторник. 16:30 МСК
Зауралье
Курган
Не начался
Звезда
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Olimpbet ВХЛ — регулярный чемпионат
14 января 2025, вторник. 17:00 МСК
Торос
Нефтекамск
Не начался
Металлург Нк
Новокузнецк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Olimpbet ВХЛ — регулярный чемпионат
14 января 2025, вторник. 17:00 МСК
Молот
Пермь
Не начался
ХК Норильск
Норильск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Olimpbet ВХЛ — регулярный чемпионат
14 января 2025, вторник. 17:30 МСК
Ижсталь
Ижевск
Не начался
Сокол
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Olimpbet ВХЛ — регулярный чемпионат
14 января 2025, вторник. 18:30 МСК
Нефтяник
Альметьевск
Не начался
Челны
Набережные Челны
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент возглавляет турнирную таблицу ВХЛ «Динамо» СПб, записав в свой актив 64 очка. На втором месте находится «Горняк-УГМК», набрав 61 очко. Замыкает лидирующую тройку «Рубин», заработав 59 очков. В топ-5 входят «Торпедо-Горький» и «Рязань-ВДВ», также набрав по 59 очков.

Регулярный сезон-2024/2025 Всероссийской хоккейной лиги завершится 18 марта 2025 года. Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.

Материалы по теме
Результаты матчей ВХЛ 13 января
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android