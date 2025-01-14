Расписание матчей ВХЛ на 14 января 2025 года
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Сегодня, 14 января, пройдут шесть матчей регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Olimpbet ВХЛ — регулярный чемпионат
14 января 2025, вторник. 12:30 МСК
Омские Крылья
Омск
Не начался
ХК Юнисон-Москва
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Olimpbet ВХЛ — регулярный чемпионат
14 января 2025, вторник. 16:30 МСК
Зауралье
Курган
Не начался
Звезда
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Olimpbet ВХЛ — регулярный чемпионат
14 января 2025, вторник. 17:00 МСК
Торос
Нефтекамск
Не начался
Металлург Нк
Новокузнецк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Olimpbet ВХЛ — регулярный чемпионат
14 января 2025, вторник. 17:00 МСК
Молот
Пермь
Не начался
ХК Норильск
Норильск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Olimpbet ВХЛ — регулярный чемпионат
14 января 2025, вторник. 17:30 МСК
Ижсталь
Ижевск
Не начался
Сокол
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Olimpbet ВХЛ — регулярный чемпионат
14 января 2025, вторник. 18:30 МСК
Нефтяник
Альметьевск
Не начался
Челны
Набережные Челны
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
На данный момент возглавляет турнирную таблицу ВХЛ «Динамо» СПб, записав в свой актив 64 очка. На втором месте находится «Горняк-УГМК», набрав 61 очко. Замыкает лидирующую тройку «Рубин», заработав 59 очков. В топ-5 входят «Торпедо-Горький» и «Рязань-ВДВ», также набрав по 59 очков.
Регулярный сезон-2024/2025 Всероссийской хоккейной лиги завершится 18 марта 2025 года. Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.
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