Расписание матчей ВХЛ на 14 января 2025 года

Сегодня, 14 января, пройдут шесть матчей регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Olimpbet ВХЛ — регулярный чемпионат Olimpbet ВХЛ — регулярный чемпионат 14 января 2025, вторник. 12:30 МСК Омские Крылья Омск Не начался ХК Юнисон-Москва Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Olimpbet ВХЛ — регулярный чемпионат Olimpbet ВХЛ — регулярный чемпионат 14 января 2025, вторник. 16:30 МСК Зауралье Курган Не начался Звезда Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Olimpbet ВХЛ — регулярный чемпионат Olimpbet ВХЛ — регулярный чемпионат 14 января 2025, вторник. 17:00 МСК Торос Нефтекамск Не начался Металлург Нк Новокузнецк Кто победит в основное время? П1 X П2

Olimpbet ВХЛ — регулярный чемпионат Olimpbet ВХЛ — регулярный чемпионат 14 января 2025, вторник. 17:00 МСК Молот Пермь Не начался ХК Норильск Норильск Кто победит в основное время? П1 X П2

Olimpbet ВХЛ — регулярный чемпионат Olimpbet ВХЛ — регулярный чемпионат 14 января 2025, вторник. 17:30 МСК Ижсталь Ижевск Не начался Сокол Красноярск Кто победит в основное время? П1 X П2

Olimpbet ВХЛ — регулярный чемпионат Olimpbet ВХЛ — регулярный чемпионат 14 января 2025, вторник. 18:30 МСК Нефтяник Альметьевск Не начался Челны Набережные Челны Кто победит в основное время? П1 X П2

На данный момент возглавляет турнирную таблицу ВХЛ «Динамо» СПб, записав в свой актив 64 очка. На втором месте находится «Горняк-УГМК», набрав 61 очко. Замыкает лидирующую тройку «Рубин», заработав 59 очков. В топ-5 входят «Торпедо-Горький» и «Рязань-ВДВ», также набрав по 59 очков.

Регулярный сезон-2024/2025 Всероссийской хоккейной лиги завершится 18 марта 2025 года. Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.