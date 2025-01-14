Коннор Макдэвид повторил необычный результат Владимира Тарасенко в НХЛ

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид во встрече с «Лос-Анджелес Кингз» отметился заброшенной шайбой. Этот гол стал победным для форварда в игре.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Макдэвид набрал очко в свой день рождения (13 января) в третий раз подряд и повторил результат Сэма Райнхарта из «Флориды Пантерз», Адама Хенрика из «Эдмонтона» и Владимира Тарасенко из «Детройт Ред Уингз». Рекорд по данному показателю принадлежит Майку Хоффману и Петеру Бондре (игроки набирали очки в свой день рождения пять сезонов подряд).

Напомним, 14 января на льду «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Лос-Анджелес Кингз». Победу со счётом 1:0 одержали хозяева площадки.