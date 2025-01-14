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Коннор Макдэвид повторил необычный результат Владимира Тарасенко в НХЛ

Коннор Макдэвид повторил необычный результат Владимира Тарасенко в НХЛ
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Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид во встрече с «Лос-Анджелес Кингз» отметился заброшенной шайбой. Этот гол стал победным для форварда в игре.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Макдэвид набрал очко в свой день рождения (13 января) в третий раз подряд и повторил результат Сэма Райнхарта из «Флориды Пантерз», Адама Хенрика из «Эдмонтона» и Владимира Тарасенко из «Детройт Ред Уингз». Рекорд по данному показателю принадлежит Майку Хоффману и Петеру Бондре (игроки набирали очки в свой день рождения пять сезонов подряд).

Напомним, 14 января на льду «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Лос-Анджелес Кингз». Победу со счётом 1:0 одержали хозяева площадки.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 января 2025, вторник. 05:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
1 : 0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Макдэвид (Нурс, Драйзайтль) – 38:37    
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