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Радулов установил новый рекорд результативности в играх против СКА в чемпионатах России

Радулов установил новый рекорд результативности в играх против СКА в чемпионатах России
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Нападающий «Локомотива» Александр Радулов во встрече регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги со СКА (4:3 ОТ) забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2025, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 3
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Бардаков – 05:40 (5x5)     1:1 А. Радулов (Сергеев, Иванов) – 12:13 (5x5)     2:1 Каюмов (Сергеев) – 21:34 (5x4)     2:2 Демидов – 33:30 (5x5)     3:2 А. Радулов (Елесин, Иванов) – 35:48 (5x5)     3:3 Никишин (Плотников, Григоренко) – 59:00 (5x4)     4:3 Рафиков (А. Радулов, Каюмов) – 62:17 (3x3)    

Как сообщает пресс-служба СКА, Радулов довёл свою результативность в матчах с армейским клубом до 55 (26+29) очков – это новый рекорд в чемпионатах России и КХЛ. Ранее лучшее достижение среди игроков соперников СКА было на счету Сергея Мозякина – 54 (30+24) балла, из которых 17 (12+5) он записал на свой счёт ещё в Суперлиге и 37 (18+19) в КХЛ.

Среди игроков «Локомотива» лучшим бомбардиром и снайпером ярославского клуба в матчах со СКА в КХЛ стал Артур Каюмов. На счету нападающего 16 (8+8) баллов.

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