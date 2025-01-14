Радулов установил новый рекорд результативности в играх против СКА в чемпионатах России

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов во встрече регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги со СКА (4:3 ОТ) забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

Как сообщает пресс-служба СКА, Радулов довёл свою результативность в матчах с армейским клубом до 55 (26+29) очков – это новый рекорд в чемпионатах России и КХЛ. Ранее лучшее достижение среди игроков соперников СКА было на счету Сергея Мозякина – 54 (30+24) балла, из которых 17 (12+5) он записал на свой счёт ещё в Суперлиге и 37 (18+19) в КХЛ.

Среди игроков «Локомотива» лучшим бомбардиром и снайпером ярославского клуба в матчах со СКА в КХЛ стал Артур Каюмов. На счету нападающего 16 (8+8) баллов.