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Кожевников: Гру приехал в «Трактор» не развивать хоккей, где новый Ничушкин, Кузнецов?

Кожевников: Гру приехал в «Трактор» не развивать хоккей, где новый Ничушкин, Кузнецов?
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что в «Тракторе» мало внимания уделяют развитию молодых хоккеистов, отметив незаинтересованность в этом главного тренера челябинского клуба Бенуа Гру.

«Я не вижу там хорошей молодёжи. Хотя школа в Челябинске одна из лучших в стране. Где новый Ничушкин, новый Кузнецов? Раз этого нет, можно сделать вывод, что Бенуа Гру просто приехал к нам работать, а не развивать хоккей», — приводит слова Кожевникова Metaratings.

Напомним, на данный момент «Трактор» после 45 матчей возглавляет таблицу Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

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