Форвард московского «Динамо» ответил, нервировали ли ошибки вратаря Хантера Миски

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский оценил переход вратаря Владислава Подъяпольского в стан бело-голубых и ответил на вопрос, нервировали ли ошибки бывшего голкипера столичного клуба Хантера Миски.

— Стало спокойней за свои ворота после декабрьского перехода Подъяпольского в «Динамо»?

— Конечно, спокойствия прибавилось. Когда сзади стена в воротах стоит, становится спокойней. Подъяпольский — один из лучших вратарей в КХЛ, тут и говорить нечего. Когда ты понимаешь, что у тебя сзади всё надежно, то и в атаке получается.

— В первые полсезона с этим было сильно сложнее? Нервировали ошибки Хантера Миски?

— Я не могу это как-то комментировать. Тем более Хантер уже ушёл из «Динамо». Все вратари хорошие — просто кто-то чуть лучше, кто-то чуть хуже. Кому-то везёт, кому-то не везёт. Факт в том, что у нас первую половину сезона играл Миска, сейчас играет Подъяпольский. Значит, так надо было, — приводят слова Рашевского «Известия».