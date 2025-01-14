Легендарный тренер Скотти Боумэн оценил потенциал Ивана Демидова в НХЛ

Легендарный тренер НХЛ Скотти Боумэн оценил потенциал нападающего СКА Ивана Демидова в заокеанской лиге.

«Я думаю, у него есть шанс стать звездой. Монреаль — Мекка хоккея, и, если он решит подписать там контракт, его хорошо примут. Сейчас у людей нет возможности следить за российскими игроками так же внимательно, как 10 лет назад, но КХЛ по-прежнему сильная лига.

Иногда риск того стоит. «Монреалю» нужны настоящие звёзды высокого класса, и я думаю, что у Демидова есть шанс стать одной из них», — приводит слова Боумэна RG.

В нынешнем сезоне Демидов набрал 31 (13+18) очко после 44 матчей за СКА. «Монреаль» выбрал Демидова в первом раунде драфта НХЛ — 2024.