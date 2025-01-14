Источник: СКА расторгнет контракт с Тони Деанджело

Бывший нападающий клубов НХЛ и КХЛ Никита Филатов в своём телеграм-канале заявил, что СКА в скором времени расторгнет контракт с американским защитником Тони Деанджело.

Напомним, американский игрок обороны не выходил на лёд в третьем периоде матча с московским «Динамо», который завершил игру с отрицательным показателем полезности «-2». Игру с «Локомотивом» игрок обороны закончил с показателем полезности «-1».

В текущем сезоне на счету Деанджело 34 матча, в которых американский защитник набрал 31 очко — забросил шесть шайб и отдал 25 результативных передач.

Для Деанджело нынешний сезон — дебютный в Континентальной хоккейной лиге. Ранее американец восемь лет провёл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), где в 371 матче набрал 210 (48+162) очков. В НХЛ Деанджело играл за «Аризону Койотс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Каролину Харрикейнз», «Филадельфию Флайерз».