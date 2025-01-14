Бурмистров — о времени без хоккея: ежедневный день сурка. Слава богу, заключил контракт

Нападающий московского «Динамо» Александр Бурмистров рассказал о времени, когда он не играл. Форвард подписал контракт с бело-голубыми 27 декабря 2024 года.

— Поздравляю с долгожданным заключением контракта. Насколько вам сложно было находиться в такой ситуации, долго не имея практики в КХЛ? И как возник вариант с переходом в «Динамо»?

— Во-первых, спасибо за поздравление. Действительно было нелегко провести восемь месяцев без хоккея. Такой ежедневный день сурка: тренировка, приезжаешь домой, спишь, тренируешься. Было нелегко. Разговоры с «Динамо» были с октября-ноября. Шло общение с клубом. Слава богу, что всё пришло к тому, что я подписал контракт.

— Как оцените своё текущее состояние и когда ждёте дебюта за клуб?

— Ещё тяжело сказать, в каком состоянии я нахожусь. Тренерскому штабу виднее – они меня усердно готовят. Хорошие тренировки, что на льду, что в зале. Надеюсь, что в скором будущем появлюсь на льду, — сказал Бурмистров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.