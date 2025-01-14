Тони Деанджело подтвердил, что покидает СКА

Американский защитник Тони Деанджело заявил, что покидает СКА по семейным обстоятельствам.

«Это решение далось мне нелегко. Очень жаль покидать такой город и такую команду – в Санкт-Петербурге действительно любят хоккей, ценят каждого игрока, делают всё, чтобы клуб добивался высоких результатов.

Хочу поблагодарить всех болельщиков за поддержку, за неизменно полные трибуны. Вы подарили мне одни из лучших эмоций от домашних матчей, что я испытывал в карьере. Спасибо клубу и команде: главному тренеру Роману Ротенбергу, всем партнёрам, тренерскому и административному штабу за помощь на льду и в быту, за внимание к деталям, высочайший профессионализм и отличную атмосферу в раздевалке. Горжусь, что был с вами в одной команде, и желаю успехов в оставшейся части сезона. Я буду всегда с теплотой вспоминать этот опыт и надеюсь, что в будущем наши пути ещё пересекутся. Спасибо за всё!» — приводит слова Деанджело «Матч ТВ».

В текущем сезоне на счету Деанджело 34 матча, в которых американский защитник набрал 31 очко — забросил шесть шайб и отдал 25 результативных передач.

Для Деанджело нынешний сезон — дебютный в Континентальной хоккейной лиге. Ранее американец восемь лет провёл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), где в 371 матче набрал 210 (48+162) очков. В НХЛ Деанджело играл за «Аризону Койотс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Каролину Харрикейнз», «Филадельфию Флайерз».