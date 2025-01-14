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Бурмистров — о зарплате по контракту: сразу говорил — я не про деньги, а про игру в хоккей

Бурмистров — о зарплате по контракту: сразу говорил — я не про деньги, а про игру в хоккей
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Нападающий московского «Динамо» Александр Бурмистров ответил на вопрос об условиях контракта с бело-голубыми.

— В современном мире зарплаты хоккеистов в целом известны, и понятно, что вы подписали контракт с «Динамо» фактически на минимальных условиях, особенно для игрока вашего статуса и опыта. Что для вас является главной мотивацией?
— Во-первых, я сразу же первоначально говорил, что я не про деньги, а про то, чтобы играть в хоккей. Я готов играть и знаю, что ещё могу играть. Большое спасибо руководству «Динамо».

— Проходила информация, что вы сразу отказались от всех вариантов в турнире «3 на 3», потому что были твёрдо намерены остаться в КХЛ.
— Это так. Я сразу сказал, что не буду рассматривать никакие предложения в «3 на 3» или что-то подобное. Ждал и надеялся, что подпишу контракт в КХЛ.

— После дедлайна у «Динамо» собран очень мастеровитый и глубокий состав, в который будет непросто пробиться. Сейчас для вас главное набрать форму?
— Конечно. Это хорошая команда, в которой я знаю всех ребят. Состав очень приличный. Я здесь, чтобы помогать. Один из самых взрослых игроков в команде, то есть и молодые ребята смотрят на меня. Надо работать и показывать себя, —сказал Бурмистров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

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