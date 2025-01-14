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СКА объявил об уходе американского защитника Тони Деанджело

СКА объявил об уходе американского защитника Тони Деанджело
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СКА и Тони Деанджело расторгнут контракт по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба клуба с берегов Невы. Американский защитник вынужден вернуться в Северную Америку по семейным обстоятельствам.

В текущем сезоне на счету Деанджело 34 матча, в которых американский защитник набрал 31 очко — забросил шесть шайб и отдал 25 результативных передач.

Для Деанджело нынешний сезон — дебютный в Континентальной хоккейной лиге. Ранее американец восемь лет провёл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), где в 371 матче набрал 210 (48+162) очков. В НХЛ Деанджело играл за «Аризону Койотс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Каролину Харрикейнз», «Филадельфию Флайерз».

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