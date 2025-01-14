«Не нужны спекуляции — мы расстаёмся друзьями». Ротенберг — об уходе Тони Деанджело из СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал уход американского защитника Тони Деанджело из стана армейского клуба.

«Тони Деанджело здорово помог нам на этом отрезке чемпионата, провёл с нами большую часть регулярки. Это профессионал высокого класса – он с большим интересом и открытым сердцем приехал в Россию и СКА, с первых матчей продемонстрировал свой уровень.

Мы пошли навстречу игроку, так как понимаем, что семья – важнее всего. В любой ситуации нужно помнить о близких, и мы не стали чинить препятствий Тони в тот момент, когда ему нужно быть с близкими и родными.

Хочу искренне поблагодарить Тони за совместную работу, это был полезный и интересный опыт для всех. Сейчас не нужны спекуляции – мы расстаёмся друзьями, и я уверен, что сам Тони тоже будет исключительно добрыми словами отзываться о времени, проведённом в Петербурге.

Огромное спасибо Тони за честную игру в нашей команде – он всегда выходил на лёд со страстью и азартом, отдавался на 100%. Кто знает, возможно, он в будущем ещё сыграет за СКА, мы оставляем эту дверь открытой. Спасибо, Тони. Увидимся!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.