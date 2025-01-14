Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Терещенко — о Деанджело: в обороне ноль, в клубе не до конца это понимали при подписании

Терещенко — о Деанджело: в обороне ноль, в клубе не до конца это понимали при подписании
Комментарии

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко оценил уход американского защитника Тони Деанджело из СКА.

— СКА расстался с Тони Деанджело, что думаете по этому поводу?
— Он классный атакующий игрок, но в обороне ноль. Вот и всё.

— Его ошибки в обороне перевешивали продуктивность в атаке?
— Я про это и говорю, в обороне-то надо играть.

— Но ведь СКА при его подписании наверняка это понимал.
— Наверное, не до конца понимали, что так получится. Видимо, поэтому Тони и не играет в НХЛ. Надо проанализировать, посмотреть, почему так произошло. Сложно мне судить, — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Материалы по теме
«Не нужны спекуляции — мы расстаёмся друзьями». Ротенберг — об уходе Тони Деанджело из СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android