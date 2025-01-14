Терещенко — о Деанджело: в обороне ноль, в клубе не до конца это понимали при подписании

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко оценил уход американского защитника Тони Деанджело из СКА.

— СКА расстался с Тони Деанджело, что думаете по этому поводу?

— Он классный атакующий игрок, но в обороне ноль. Вот и всё.

— Его ошибки в обороне перевешивали продуктивность в атаке?

— Я про это и говорю, в обороне-то надо играть.

— Но ведь СКА при его подписании наверняка это понимал.

— Наверное, не до конца понимали, что так получится. Видимо, поэтому Тони и не играет в НХЛ. Надо проанализировать, посмотреть, почему так произошло. Сложно мне судить, — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.