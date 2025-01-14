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«Игра в обороне и огульные подключения». Терещенко — об основных проблемах СКА

«Игра в обороне и огульные подключения». Терещенко — об основных проблемах СКА
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко рассказал об основных проблемах СКА в нынешнем сезоне.

— СКА находится уже на седьмом месте на Западе, не слишком ли низко находится такая звёздная команда?
— Низко упали, да. Основная проблема, мягко говоря, это игра в обороне.

— Можете раскрыть это более детально?
— Много провалов, позиционных ошибок. Сколько выходов «два в один», «три в два» на их ворота? Да, подключения должны быть, но не огульные же. Риск оправдан, но во вчерашний игре возьмём тот же гол в овертайме: да, делаю скрест, но вы контролируйте игроков. Саня Радулов потрясающий пас, конечно, отдал, но не знаю, — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

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