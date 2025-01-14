КХЛ оштрафовала «Локомотив» за поведение болельщиков во время матча со СКА

Континентальная хоккейная лига приняла решение наложить денежный штраф на «Локомотив» за поведение болельщиков во время игры со СКА (4:3 ОТ). Напомним, во время встречи команд 13 января болельщики ярославского «Локомотива» скандировали «СКА — позор российского хоккея».

«Во время матча №505 Чемпионата КХЛ «Локомотив» — СКА лигой было зафиксировано, что болельщики домашней команды допускали скандирование оскорбительного характера в адрес команды соперника. Данный факт является нарушением правил поведения в спортсооружениях, на основании этого на ХК «Локомотив» наложен штраф в соответствии с дисциплинарным регламентом КХЛ», — сказано в заявлении КХЛ.

Подобная ситуация произошла на матче петербуржцев со «Спартаком» 25 октября. Фанаты московского клуба также кричали: «СКА — позор российского хоккея».