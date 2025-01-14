«Авангард» не играет в хоккей, а работает и даёт результат». Потапов — о работе Ги Буше

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов высказался о работе главного тренера «Авангарда» Ги Буше.

«Он по-своему «закрутил гайки», много ребят пришло в команду, и сейчас видна жёсткая североамериканская хватка. Сейчас команда не играет в хоккей, она работает и даёт результат», — приводит слова Потапова сайт Континентальной хоккейной лиги.

На данный момент «Авангард» продолжает подниматься вверх по турнирной таблице Восточной конференции. После 42 матчей омский клуб занимает шестое место на Востоке. В следующей игре омичи встретятся с «Куньлунь Ред Стар» сегодня, 14 января. Игра начнётся в 16:30 мск.