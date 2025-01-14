Бывший тренер сборной России выразил возмущение, что хоккей мало показывают по телевизору

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев выразил возмущение, что хоккей мало показывают по телевизору.

«У нас, к сожалению, не очень хорошо транслируются хоккейные матчи. С участием ветеранов (речь о Кубке Сергея Гимаева. — Прим. «Чемпионата») показывают, а когда играют команды, находящиеся в восьмёрке, нет», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Напомним, первое место в турнирной таблице Западной конференции занимает «Локомотив» с 74 очками в активе после 46 матчей. В турнирной таблице Восточной конференции первое место занимает «Трактор» с 61 очком после 46 встреч.