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Бывший тренер сборной России выразил возмущение, что хоккей мало показывают по телевизору

Бывший тренер сборной России выразил возмущение, что хоккей мало показывают по телевизору
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев выразил возмущение, что хоккей мало показывают по телевизору.

«У нас, к сожалению, не очень хорошо транслируются хоккейные матчи. С участием ветеранов (речь о Кубке Сергея Гимаева. — Прим. «Чемпионата») показывают, а когда играют команды, находящиеся в восьмёрке, нет», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Напомним, первое место в турнирной таблице Западной конференции занимает «Локомотив» с 74 очками в активе после 46 матчей. В турнирной таблице Восточной конференции первое место занимает «Трактор» с 61 очком после 46 встреч.

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