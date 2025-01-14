Ветераны СКА после игры клуба с «Локомотивом» написали открытое письмо министру спорта

Представители совета ветеранов СКА написали открытое письмо министру спорта Российской Федерации Михаилу Дегтярёву. Поводом для его появления стало поведение болельщиков «Локомотива», которые скандировали «СКА — позор российского хоккея».

«Министру спорта Российской Федерации М.В. Дегтярёву

Уважаемый Михаил Владимирович!

Сообщаем Вам, что матч Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и СКА, состоявшийся 13 января в Ярославле, был омрачён отвратительным поведением трибун в концовке игры. Это не только не красит российский спорт и хоккей в частности, но и идёт вразрез с поручениями Президента РФ Путина В. В. о развитии спорта в стране.

На трибунах хоккейных матчей много детей и женщин, и большинство болельщиков искренне любят хоккей и ходят на него с удовольствием. Но нельзя не заметить организованного воздействия на ход матча от групп болельщиков «Локомотива» (Ярославль), как это уже было в адрес СКА и в других случаях.

При этом подобное хулиганское давление трибун оказывает влияние и на судей матча, которые пропускают фолы и не наказывают за явное нарушение правил против игрока гостевой команды, который получил травму. То, что данные действия происходят не в первый раз, и вынуждает нас обратиться в Минспорта.

В свою очередь, отметим, что за десятки лет в «Ледовом», а также в последний год на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге не было ни одного случая оскорбительного поведения болельщиков СКА в адрес гостей.

Пропаганда здорового образа жизни и массовых занятий спортом всех жителей нашей страны, к чему постоянно призывает наш Президент Путин В. В., никак не совместима с тем, что позволяют себе некоторые клубы КХЛ и группы их фансекторов на хоккейных матчах в части оскорблений гостевых команд.

Зная Ваше личное внимательное и профессиональное отношение к хоккею и к спорту в целом в стране, просим обратить внимание всех организационных структур, отвечающих за проведение матчей КХЛ, на искоренение подобных возмутительных случаев, как на матче «Локомотив» (Ярославль) — СКА 13 января 2025 года.

Совет ветеранов СКА

Черкас С., Каменев В., Юдин А., Гайлик Ю., Михайлов А.», — приводит текст письма «Спорт день за днём».