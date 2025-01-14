Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Амур — Ак Барс, результат матча 14 января 2024, счет 1:4, КХЛ 2024-2025

Дубль Барабанова помог «Ак Барсу» уверенно победить в гостях «Амур»
Аудио-версия:
Комментарии

В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2025, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Пустозёров (Дыняк, Лямкин) – 16:17 (5x5)     1:1 Барулин (Гальченюк, Бродхёрст) – 26:51 (5x5)     1:2 Кошелев (Князев) – 28:38 (5x5)     1:3 Барабанов (Лучевников, Галимов) – 41:20 (5x5)     1:4 Барабанов (Коршков) – 58:07 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 17-й минуте первого периода Алексей Пустозёров с передач Никиты Дыняка и Никиты Лямкина открыл счёт во встрече.

На седьмой минуте второй двадцатиминутки Владислав Барулин с передач Алекса Гальченюка и Алекса Бродхёрста восстановил равенство в счёте. Спустя две минуты Семён Кошелев с передачи Артемия Князева вновь вывел казанский клуб вперёд.

В начале третьего периода Александр Барабанов с передач Константина Лучевникова и Артёма Галимова сделал счёт 3:1. В конце игры Барабанов установил окончательный счёт во встрече, оформив дубль.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android