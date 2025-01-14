Дубль Барабанова помог «Ак Барсу» уверенно победить в гостях «Амур»

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В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

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На 17-й минуте первого периода Алексей Пустозёров с передач Никиты Дыняка и Никиты Лямкина открыл счёт во встрече.

На седьмой минуте второй двадцатиминутки Владислав Барулин с передач Алекса Гальченюка и Алекса Бродхёрста восстановил равенство в счёте. Спустя две минуты Семён Кошелев с передачи Артемия Князева вновь вывел казанский клуб вперёд.

В начале третьего периода Александр Барабанов с передач Константина Лучевникова и Артёма Галимова сделал счёт 3:1. В конце игры Барабанов установил окончательный счёт во встрече, оформив дубль.