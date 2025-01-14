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«Никто не ожидал». Плющев — о промежуточном месте СКА в турнирной таблице

«Никто не ожидал». Плющев — о промежуточном месте СКА в турнирной таблице
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил турнирное положение санкт-петербургского СКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Никто не ожидал, что армейцы будут идти на седьмом месте. Команда хорошо укомплектована, есть хорошие молодые игроки. Место, на котором находится клуб, не самое удачное, но в Питере это всё прекрасно понимают», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

СКА располагается на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Подопечные Романа Ротенберга имеют в активе 55 очков после 44 сыгранных встреч.

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