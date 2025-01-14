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На 79-м году скончался ветеран череповецкого хоккея Николай Логинов

На 79-м году скончался ветеран череповецкого хоккея Николай Логинов
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На 79-м году скончался ветеран череповецкого хоккея Николай Логинов, сообщает пресс-служба «Северстали».

«Николай Фёдорович родился 11 мая 1946 г. Три сезона — 1970/1971, 1971/1972, 1972/1973 — выступал за череповецкий «Металлург». Позже работал специалистом по техническому обеспечению в ХК «Северсталь». Клуб приносит искренние соболезнования всем родным и близким Николая Фёдоровича», — сказано в сообщении череповецкой команды.

«Северсталь» после 44 матчей расположилась на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Андрея Козырева имеют в активе 55 очков.

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