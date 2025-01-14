Владимир Крикунов высказался об уходе защитника Тони Деанджело из СКА

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал уход американского защитника Тони Деанджело из СКА.

— Серьёзная ли это потеря для КХЛ в целом?

— Думаю, да. Это хороший игрок. Жаль. Потеря ли для СКА? Конечно.

— Что скажете о выступлении Деанджело за СКА?

— Очень полезно играл в атаке. В обороне — чуть посложнее. Но такой квалифицированный защитник.

— Получается, он больше был полезен в атаке?

— Да, в нападении, в атаке он был хорош. У него бросок хороший, — цитирует Крикунова «Спорт день за днём».

В текущем сезоне на счету Деанджело 34 матча, в которых американский защитник набрал 31 очко — забросил шесть шайб и отдал 25 результативных передач.

Для Деанджело нынешний сезон был дебютным в Континентальной хоккейной лиге. Ранее американец восемь лет провёл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), где в 371 матче набрал 210 (48+162) очков. В НХЛ Деанджело играл за «Аризону Койотс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Каролину Харрикейнз», «Филадельфию Флайерз».