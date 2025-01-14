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«Овечкин не заслуживает, чтобы его чествовали». Финский журналист — о погоне за Гретцки

«Овечкин не заслуживает, чтобы его чествовали». Финский журналист — о погоне за Гретцки
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Финский журналист Анри Нихольм в статье на портале Helsingin Sanomat раскритиковал положительное освещение погони российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ из-за поддержки форвардом президента России Владимира Путина.

«Всякий раз, когда я проверяю результаты НХЛ, я делаю это в состоянии разочарованной апатии. Александр Овечкин в этом сезоне забил 20 голов в НХЛ. Если не будет травм, Овечкин станет лучшим снайпером НХЛ за всю историю либо в конце этого сезона, либо, самое позднее, в начале следующего.

Овечкин сделал невероятную карьеру в НХЛ и заслуживает своего рекорда. Но заслуживает ли он того, чтобы его чествовали? Конечно, нет.

Уже начиная с прошлого сезона североамериканские СМИ превратили погоню за рекордом Овечкина в огромный медиацирк. Тон цирка безоговорочно положительный. Средства массовой информации НХЛ с нетерпением ждут возможности прославить Александра.

С первого дня спецоперации (формулировка изменена в соответствии с законодательством Российской Федерации) Овечкин сохранил аватарку, на которой он улыбается рядом с Владимиром Путиным. Международные хоккейные СМИ полны статей о стремлении Овечкина к рекордам. О близких отношениях с его хорошим другом Путиным в них уже не упоминается.

Мы решили, что Овечкин достаточно далёк от Путина, спорт достаточно далёк от политики, политика достаточно далека от конфликта на Украине. Но это неправильное и постыдное решение», — написал Нихольм.

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