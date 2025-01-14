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В СКА опровергли информацию об отставке Романа Ротенберга

В СКА опровергли информацию об отставке Романа Ротенберга
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Председатель совета директоров СКА Александр Медведев опроверг информацию об отставке Романа Ротенберга с поста главного тренера клуба с берегов Невы.

«Отправлен ли Ротенберг с поста главного тренера СКА? Это неправда», — цитирует Медведева «РИА Новости Спорт».

Ранее в СМИ появилась информация, что Роман Ротенберг уже отправлен в отставку с поста главного тренера СКА.

Напомним, СКА располагается на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Подопечные Романа Ротенберга имеют в активе 55 очков после 44 сыгранных встреч. В следующей игре армейцы встретятся с «Северсталью» 16 января.

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