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СКА выступил с заявлением после последних новостей о клубе в СМИ

СКА выступил с заявлением после последних новостей о клубе в СМИ
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Пресс-служба СКА выпустила заявление клуба после последних новостей о команде в СМИ.

«Хоккейный клуб СКА, руководство, тренерский штаб и команда выражают решительный протест против фейкньюс и недобросовестной шумихи в СМИ в адрес клуба, организованной теми, кто боится прямой хоккейной конкуренции на площадке.

В последнее время участились случаи оскорбительных кричалок фан-секторов в гостевых матчах нашей команды и именно на аренах прямых конкурентов. Это прямое давление на судей и попытка радикализовать фанатское хоккейное движение, что безусловно не красит спорт и опасно для общества в непростое для нашей страны время.

За десятки лет хоккейный клуб СКА провёл тысячи матчей на своих аренах, и не было ни одного случая непотребного поведения наших болельщиков.

Наверное, Минспорта, руководство КХЛ и другие ответственные за проведение хоккейных матчей в КХЛ должны вмешаться, так как попустительство некоторых клубов своим фанатским секторам несёт угрозу развитию хоккея в нашей стране.

Налицо организованный медийный чёрный пиар в адрес руководства СКА, тренеров и игроков клуба. Данные действия ставят под угрозу честное и спортивное соперничество в КХЛ, превращают хоккейные матчи в непотребное зрелище для большинства нормальных любителей спорта в нашей стране», — сказано в заявлении СКА.

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