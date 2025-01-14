Голкипер Михаил Бердин впервые сыграет за «Авангард»

26-летний Михаил Бердин впервые сыграет за «Авангард», сообщает пресс-служба омского клуба. Бердин выйдет в старте на игру с «Куньлунь Ред Стар».

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 января 2025, вторник. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Куньлунь Ред Стар Пекин Кто победит в основное время? П1 X П2

Состав «Авангарда»:

Фото: ХК «Авангард»

Ранее омский клуб сообщал, что голкипер восстанавливается после травмы. Характер повреждения не был уточнён. В сентябре он вернулся к ледовым тренировкам, но полностью стал готов к игре только в декабре 2024 года. Бердин подписал с «Авангардом» двухлетний контракт в прошедшее межсезонье. Минувший сезон он провёл в составе «Сочи», где сыграл 50 матчей.

На данный момент «Авангард» продолжает подниматься вверх по турнирной таблице Восточной конференции. После 42 матчей омский клуб занимает шестое место на Востоке.