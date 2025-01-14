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Голкипер Михаил Бердин впервые сыграет за «Авангард»

Голкипер Михаил Бердин впервые сыграет за «Авангард»
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26-летний Михаил Бердин впервые сыграет за «Авангард», сообщает пресс-служба омского клуба. Бердин выйдет в старте на игру с «Куньлунь Ред Стар».

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2025, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Состав «Авангарда»:

Фото: ХК «Авангард»

Ранее омский клуб сообщал, что голкипер восстанавливается после травмы. Характер повреждения не был уточнён. В сентябре он вернулся к ледовым тренировкам, но полностью стал готов к игре только в декабре 2024 года. Бердин подписал с «Авангардом» двухлетний контракт в прошедшее межсезонье. Минувший сезон он провёл в составе «Сочи», где сыграл 50 матчей.

На данный момент «Авангард» продолжает подниматься вверх по турнирной таблице Восточной конференции. После 42 матчей омский клуб занимает шестое место на Востоке.

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