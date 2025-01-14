«То в штангу, то в шнурок, то мимо». Костючёнок — о голевых моментах в матче с «Ак Барсом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костючёнок прокомментировал поражение в матче с «Ак Барсом» (1:4) и посетовал на слабую реализацию голевых моментов хоккеистами хабаровской команды.

«Хорошая игра, хороший соперник, с таким соперником нельзя допускать ошибки. Мастеровитая команда, которая реализует свои моменты. В то же время и мы создавали моменты, но не реализовали – то в штангу, то в шнурок, то мимо. Это обидно. Думаю, игра понравилась болельщикам, как и красивый гол – вот только очков это не даёт», — цитирует Костючёнка пресс-служба КХЛ.

«Амур» потерпел четвёртое поражение подряд.