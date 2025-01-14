Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«То в штангу, то в шнурок, то мимо». Костючёнок — о голевых моментах в матче с «Ак Барсом»

«То в штангу, то в шнурок, то мимо». Костючёнок — о голевых моментах в матче с «Ак Барсом»
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костючёнок прокомментировал поражение в матче с «Ак Барсом» (1:4) и посетовал на слабую реализацию голевых моментов хоккеистами хабаровской команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2025, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Пустозёров (Дыняк, Лямкин) – 16:17 (5x5)     1:1 Барулин (Гальченюк, Бродхёрст) – 26:51 (5x5)     1:2 Кошелев (Князев, Комков) – 28:38 (5x5)     1:3 Барабанов (Галимов, Лучевников) – 41:20 (5x5)     1:4 Барабанов (Коршков) – 58:07 (en)    

«Хорошая игра, хороший соперник, с таким соперником нельзя допускать ошибки. Мастеровитая команда, которая реализует свои моменты. В то же время и мы создавали моменты, но не реализовали – то в штангу, то в шнурок, то мимо. Это обидно. Думаю, игра понравилась болельщикам, как и красивый гол – вот только очков это не даёт», — цитирует Костючёнка пресс-служба КХЛ.

«Амур» потерпел четвёртое поражение подряд.

Материалы по теме
Видео
Дубль Барабанова помог «Ак Барсу» уверенно победить в гостях «Амур»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android