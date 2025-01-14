Анвар Гатиятулин похвалил хоккеистов «Ак Барса» за победу в матче с «Амуром»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил победу в матче с хабаровским «Амуром» (4:1) и отметил, что хоккеисты казанской команды выполнили установку на игру и хорошо реализовали свои голевые моменты.

«Хороший матч для нас. Было важно распределить нагрузку на все 60 минут, с этим справились. Ребята – молодцы, хорошо двигались и выполняли игровое задание, создали моменты и реализовали их. Понимали, что «Амур» дома играет активно, в команде есть мастеровитые игроки, и было важно не дать им использовать их сильные стороны», — цитирует Гатиятулина пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.