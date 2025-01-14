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Анвар Гатиятулин похвалил хоккеистов «Ак Барса» за победу в матче с «Амуром»

Анвар Гатиятулин похвалил хоккеистов «Ак Барса» за победу в матче с «Амуром»
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил победу в матче с хабаровским «Амуром» (4:1) и отметил, что хоккеисты казанской команды выполнили установку на игру и хорошо реализовали свои голевые моменты.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2025, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Пустозёров (Дыняк, Лямкин) – 16:17 (5x5)     1:1 Барулин (Гальченюк, Бродхёрст) – 26:51 (5x5)     1:2 Кошелев (Князев, Комков) – 28:38 (5x5)     1:3 Барабанов (Галимов, Лучевников) – 41:20 (5x5)     1:4 Барабанов (Коршков) – 58:07 (en)    

«Хороший матч для нас. Было важно распределить нагрузку на все 60 минут, с этим справились. Ребята – молодцы, хорошо двигались и выполняли игровое задание, создали моменты и реализовали их. Понимали, что «Амур» дома играет активно, в команде есть мастеровитые игроки, и было важно не дать им использовать их сильные стороны», — цитирует Гатиятулина пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

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