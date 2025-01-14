В Норильске пройдёт тренировочный сбор «Красной машины» для юных хоккеистов Заполярья

С 16 по 18 января в Норильске пройдёт очередной тренировочный сбор «Красной машины» для юных хоккеистов из Заполярья. За три дня воспитанники хоккейных секций получат теоретические знания, проведут тренировки на льду, а закончится всё Фестивалем хоккея и матчами в формате «5х5».

Член совета Международной федерации хоккея, спецпредставитель ФХР по международным делам Павел Буре оценил развитие хоккея в Заполярье.

«Хоккей в Заполярье развивается невероятными темпами. Я сам был в Норильске, это не чужой для меня город, и я своими глазами видел, как там любят спорт в целом и хоккей в частности. Важную роль в этом развитии играет поддержка «Норникеля». Уже много лет компания сотрудничает с Федерацией хоккея, помогает проводить сборы, спонсирует любительский и профессиональный хоккей, что неудивительно, ведь и сам Владимир Олегович Потанин максимально вовлечён в этот вид спорта. Сборы для юных игроков, развитие инфраструктуры, появление профессиональной команды – всё это серьёзные шаги, первые результаты которых видны уже сейчас, а через некоторое время эффект будет только приумножаться», — цитирует Буре пресс-служба ФХР.