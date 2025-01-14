Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Меня его поведение уже не удивляет». Крикунов — о штрафе Радулова за плевок в арбитра

«Меня его поведение уже не удивляет». Крикунов — о штрафе Радулова за плевок в арбитра
Комментарии

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов заявил, что его уже не удивляет поведение форварда ярославского «Локомотива» Александра Радулова, получившего дисциплинарный штраф за плевок в арбитра по окончании матча со СКА (4:3 ОТ).

«Не знаю, повзрослеет ли он, его надо спросить об этом. Меня его поведение уже не удивляет», — цитирует Крикунова «РИА Новости».

После окончания матча между «Локомотивом» и СКА Александр Радулов был награждён как лучший игрок встречи (ему удалось оформить дубль). Сразу после вручения приза хоккеист подъехал к судьям и вступил с ними в спор. Главный арбитр назначил Александру 20-минутный дисциплинарный штраф за плевок.

Материалы по теме
Видео
Александр Радулов получил 20-минутный дисциплинарный штраф за плевок
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android