«Меня его поведение уже не удивляет». Крикунов — о штрафе Радулова за плевок в арбитра

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов заявил, что его уже не удивляет поведение форварда ярославского «Локомотива» Александра Радулова, получившего дисциплинарный штраф за плевок в арбитра по окончании матча со СКА (4:3 ОТ).

«Не знаю, повзрослеет ли он, его надо спросить об этом. Меня его поведение уже не удивляет», — цитирует Крикунова «РИА Новости».

После окончания матча между «Локомотивом» и СКА Александр Радулов был награждён как лучший игрок встречи (ему удалось оформить дубль). Сразу после вручения приза хоккеист подъехал к судьям и вступил с ними в спор. Главный арбитр назначил Александру 20-минутный дисциплинарный штраф за плевок.