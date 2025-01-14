Мичков — 4-й в списке претендентов на приз лучшему новичку сезона по версии The Athletic

The Athletic опубликовал пятёрку претендентов на звание лучшего новичка сезона в Национальной хоккейной лиге. Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков занял лишь четвёртое место.

Первое место в рейтинге делят нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини и защитник «Монреаль Канадиенс» Лэйн Хатсон. На третьем месте расположился голкипер «Калгари Флэймз» Дастин Вольф. Пятёрку замкнул форвард «Даллас Старз» Логан Стэнковен.

«Падение Мичкова на четвёртое место в нашем рейтинге — это не обвинение его игре, а отражение того, насколько доминирующими были игроки выше него в последних 20 играх. Никто не удивится, если он найдёт другую передачу во второй половине сезона и снова станет фаворитом «Колдер Трофи». Он по-прежнему прочно обосновался в гонке за приз.

У Мичкова есть элитный набор навыков нападения между его креативностью, хитростью и видением игры. Мне нравится, насколько он может влиять на соперников и залезать им под кожу», — пишет в статье журналист Харман Дайал.

В дебютном сезоне НХЛ 20-летний Мичков набрал 31 (13+18) очко в 42 матчах.