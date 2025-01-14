Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Мичков — 4-й в списке претендентов на приз лучшему новичку сезона по версии The Athletic

Мичков — 4-й в списке претендентов на приз лучшему новичку сезона по версии The Athletic
Аудио-версия:
Комментарии

The Athletic опубликовал пятёрку претендентов на звание лучшего новичка сезона в Национальной хоккейной лиге. Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков занял лишь четвёртое место.

Первое место в рейтинге делят нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини и защитник «Монреаль Канадиенс» Лэйн Хатсон. На третьем месте расположился голкипер «Калгари Флэймз» Дастин Вольф. Пятёрку замкнул форвард «Даллас Старз» Логан Стэнковен.

«Падение Мичкова на четвёртое место в нашем рейтинге — это не обвинение его игре, а отражение того, насколько доминирующими были игроки выше него в последних 20 играх. Никто не удивится, если он найдёт другую передачу во второй половине сезона и снова станет фаворитом «Колдер Трофи». Он по-прежнему прочно обосновался в гонке за приз.

У Мичкова есть элитный набор навыков нападения между его креативностью, хитростью и видением игры. Мне нравится, насколько он может влиять на соперников и залезать им под кожу», — пишет в статье журналист Харман Дайал.

В дебютном сезоне НХЛ 20-летний Мичков набрал 31 (13+18) очко в 42 матчах.

Материалы по теме
Мичков забил, а «Филадельфия» вынесла соперника! Помогло безумное поведение Тортореллы?
Мичков забил, а «Филадельфия» вынесла соперника! Помогло безумное поведение Тортореллы?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android