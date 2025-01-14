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В. Анисин: Деанджело обрезается, теряет своих игроков, бежит в атаку, когда ему вздумается

В. Анисин: Деанджело обрезается, теряет своих игроков, бежит в атаку, когда ему вздумается
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Четырёхкратный чемпион мира в составе сборной СССР Вячеслав Анисин прокомментировал решение СКА расторгнуть контракт с защитником Тони Деанджело.

«Согласен с решением тренерского штаба СКА расстаться с защитником Деанджело. Когда его звали в команду, все понимали его опыт игры в НХЛ и уровень. Сначала он неплохо действовал в обороне, здорово помогал атаке. Но от игры к игре становилось всё хуже и хуже. Пошли удаления. Команда играет вчетвером из-за его невыдержанности. Да, он неплох в распасовке, но в обороне – полный ноль. Таких игроков я называю «ни украсть, ни покараулить». Постоянно обрезается, теряет своих игроков, бежит в атаку, когда ему вздумается. С таким игроком далеко не уедешь», — сказал Анисин «Чемпионату».

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