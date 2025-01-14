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Нападающий «Локомотива» Александр Радулов оштрафован за плевок в судью

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизоды матча «Локомотив» — СКА и вынес ряд решений.

На основании представленных материалов принято решение не накладывать на нападающего «Локомотива» Максима Шалунова санкции, предусмотренные статьёй 28 Дисциплинарного регламента КХЛ.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Локомотива» Александра Радулова по п.1.31. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу. Отметим, что данный пункт регламента гласит: «В отношении Судьи или кого-либо: плюётся или намеренно пачкает кровью». Штраф накладывается в размере от 300 до 500 тысяч рублей.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Также на основании представленных материалов матча ЦСКА — «Спартак» принято решение не накладывать на защитника красно-белых Дмитрия Вишневского санкции, предусмотренные статьёй 28 Дисциплинарного регламента КХЛ.