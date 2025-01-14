Крикунов: Деанджело при всём своём мастерстве отвратительно играл в обороне

Заслуженный тренер РФ Владимир Крикунов прокомментировал решение СКА расторгнуть контракт с защитником Тони Деанджело.

«Я считаю, что решение по расторжению Деанджело – правильное. Ты приехал играть в серьёзную лигу, тут серьёзные требования ко всем хоккеистам, без исключения. У СКА высокие задачи, сколько бы ты очков ни набирал, в первую очередь смотрят на твои прямые обязанности. Деанджело при всём своём мастерстве отвратительно играл в обороне, постоянно обрезал, терял игроков.

Думаю, последней каплей стали два матча. В игре с «Динамо» легионер нагрубил Корешкову, заявив, что он должен играть в большинстве. А когда в ответ услышал, что и должен был, психанул. Ну куда такое годится? Хоккей здесь такая же работа, как и в Америке. Если он подумал, что может у нас поразвлекаться, то ошибся», — сказал Крикунов «Чемпионату».