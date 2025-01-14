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Авангард — Куньлунь, результат матча 14 января, счет 3:2, КХЛ 2024-2025

«Авангард» обыграл «Куньлунь» и прервал семиматчевую победную серию китайского клуба
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и «Куньлунем». Победу в упорной встрече одержали хозяева со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2025, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Башкиров (Фьоре, Гуляев) – 02:59 (5x5)     1:1 Лихачёв (Локхарт) – 25:03 (5x5)     2:1 Шарипзянов (Окулов, Буше) – 27:57 (5x4)     3:1 Фьоре (Буше, Чистяков) – 34:38 (5x5)     3:2 О'Реган (Душак, Лихачёв) – 35:00 (5x5)    

На третьей минуте матча счёт открыл нападающий «Авангарда» Данил Башкиров, которому ассистировали Джованни Фьоре и Михаил Гуляев. В середине второго периода нападающий «Куньлуня» Ярослав Лихачёв реализовал выход один на один с вратарём Михаилом Бердиным и сравнял счёт. На этот гол омичи ответили заброшенными шайбами Дамира Шарипзянова и Джованни Фьоре. Спустя 22 секунды гости сократили отставание в счёте до минимума благодаря голу Дэнни О'Регана.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Куньлунь» прервал свою семиматчевую победную серию, а бывший тренер «Авангарда» Михаил Кравец проиграл свой первый матч в Омске после увольнения из клуба.

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