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Жлобинский «Металлург» подписал контракт с нападающим Артёмом Лукояновым

Жлобинский «Металлург» подписал контракт с нападающим Артёмом Лукояновым
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Жлобинский «Металлург» подписал контракт с нападающим Артёмом Лукояновым до конца текущего сезона, сообщает пресс-служба клуба. Ранее форвард начинал сезон в ВХЛ в составе «Юнисон-Москва».

Лукоянов провёл за «Юнисон-Москва» 26 матчей, в которых дважды поражал ворота соперника, а также оформил четыре результативные передачи, набрав шесть очков.

Напомним, недавно Арбитражный суд Республики Татарстан официально признал экс-форварда «Ак Барса» Артёма Лукоянова банкротом.

35-летний Лукоянов провёл в «Ак Барсе» всю свою карьеру в КХЛ. Всего Лукоянов сыграл за казанскую команду 780 матчей, набрав 201 (90+111) очко. В 2018 году хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина.

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