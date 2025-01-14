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Нападающий «Монреаля» Эмиль Хейнеман попал в автомобильную аварию

Нападающий «Монреаля» Эмиль Хейнеман попал в автомобильную аварию
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23-летний нападающий клуба «Монреаль Канадиенс» Эмиль Хейнеман попал в автомобильную аварию, сообщает Aftonbladet. На данный момент неизвестно, насколько серьёзную травму получил шведский форвард.

«Мы ждём новостей из Северной Америки», – заявил агент хоккеиста Маркус Исакссон.

Хейнеман был выбран во втором раунде драфта НХЛ 2020 года под общим 43-м номером командой «Флорида Пантерз». В текущем сезоне нападающий провёл 41 матч, в котором набрал 17 очков — забросил 10 шайб и отдал семь результативных передач. Всего в НХЛ шведский форвард Хейнеман провёл 45 матчей, в которых набрал 17 (10+7) очков.

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