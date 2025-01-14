«Лада» едва не упустила преимущество в четыре гола и обыграла минское «Динамо»
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В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и минским «Динамо». Победу одержали хозяева со счётом 6:4.
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2025, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
6 : 4
Динамо Мн
Минск
1:0 Михайлов (Юртайкин) – 01:21 (5x5) 1:1 Пинчук (Улле, Энас) – 11:23 (5x5) 2:1 Кугрышев – 15:30 3:1 Волков (Алтыбармакян, Кугрышев) – 17:08 (5x4) 4:1 Михайлов (Юртайкин, Шараканов) – 29:58 (5x5) 5:1 Волков – 31:51 (4x5) 5:2 Лайл (Шипачёв, Стась) – 38:28 (5x4) 5:3 Волков (Пинчук, Брук) – 48:29 (5x5) 5:4 Энас (Шипачёв) – 52:31 (5x4) 6:4 Кугрышев (Волков) – 59:21 (en)
Дублями в составе «Лады» отметились нападающие Никита Михайлов, Александр Волков и Дмитрий Кугрышев, реализовавший буллит и забивший гол в пустые ворота в концовке матча. Отметим, что после трёх пропущенных шайб на 18-й минуте матча был заменён голкипер минского «Динамо» Василий Демченко. В составе белорусского клуба голами отметились Александр Волков, Виталий Пинчук, Брэди Лайл и Сэм Энас. Голкипер «Лады» Александр Трушков отразил более 40 бросков по воротам и стал одним из главных героев матча.
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