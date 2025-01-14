«Лада» едва не упустила преимущество в четыре гола и обыграла минское «Динамо»

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и минским «Динамо». Победу одержали хозяева со счётом 6:4.

Дублями в составе «Лады» отметились нападающие Никита Михайлов, Александр Волков и Дмитрий Кугрышев, реализовавший буллит и забивший гол в пустые ворота в концовке матча. Отметим, что после трёх пропущенных шайб на 18-й минуте матча был заменён голкипер минского «Динамо» Василий Демченко. В составе белорусского клуба голами отметились Александр Волков, Виталий Пинчук, Брэди Лайл и Сэм Энас. Голкипер «Лады» Александр Трушков отразил более 40 бросков по воротам и стал одним из главных героев матча.