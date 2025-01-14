«Не хватило времени, шайба по ленточке каталась». Кравец — о поражении «Куньлуня» в Омске

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Михаил Кравец прокомментировал поражение в матче с «Авангардом» (2:3).

«Очень интересная, хорошая игра получилась, боевая. В первом периоде немного уступали, но затем достойно выглядели, хорошие голы забили. Жаль, что в третьем периоде удалились, не хватило где-то времени, шайба по ленточке каталась. Но нам надо продолжать играть в том же стиле, и всё будет хорошо.

Наше слабое начало связано с «Авангардом». У них получалась лучше игра, мы немного пятились, прижимались к своим воротам. Нужно забирать шайбу, выигрывать единоборства, переводить игру в чужую зону. Потом мы это всё исправили, прибавили. Секрет хорошего меньшинства «Куньлуня» — работа тренерского штаба и выполнение хоккеистами игрового задания», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.