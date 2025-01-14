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«Не хватило времени, шайба по ленточке каталась». Кравец — о поражении «Куньлуня» в Омске

«Не хватило времени, шайба по ленточке каталась». Кравец — о поражении «Куньлуня» в Омске
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Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Михаил Кравец прокомментировал поражение в матче с «Авангардом» (2:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2025, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Башкиров (Фьоре, Гуляев) – 02:59 (5x5)     1:1 Лихачёв (Локхарт) – 25:03 (5x5)     2:1 Шарипзянов (Окулов, Буше) – 27:57 (5x4)     3:1 Фьоре (Буше, Чистяков) – 34:38 (5x5)     3:2 О'Реган (Душак, Лихачёв) – 35:00 (5x5)    

«Очень интересная, хорошая игра получилась, боевая. В первом периоде немного уступали, но затем достойно выглядели, хорошие голы забили. Жаль, что в третьем периоде удалились, не хватило где-то времени, шайба по ленточке каталась. Но нам надо продолжать играть в том же стиле, и всё будет хорошо.

Наше слабое начало связано с «Авангардом». У них получалась лучше игра, мы немного пятились, прижимались к своим воротам. Нужно забирать шайбу, выигрывать единоборства, переводить игру в чужую зону. Потом мы это всё исправили, прибавили. Секрет хорошего меньшинства «Куньлуня» — работа тренерского штаба и выполнение хоккеистами игрового задания», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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