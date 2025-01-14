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Кравец: почему я должен жалеть об уходе Якупова? «Куньлунь» отдал тех, кто не верил в нас

Кравец: почему я должен жалеть об уходе Якупова? «Куньлунь» отдал тех, кто не верил в нас
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Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Михаил Кравец заявил, что не жалеет об уходе из китайского клуба нападающего Наиля Якупова. Форвард начинал сезон в «Куньлуне» и перешёл в омский «Авангард».

«Почему я должен жалеть об уходе Якупова из «Куньлуня»? У нас вместо него пришли Шаров, Лихачёв. К тому же Наиль очень рвался сюда. Зачем я его буду держать? Пусть играет в «Авангарде». В целом «Куньлунь» по ходу сезона отдал тех игроков, которые в нас не верили и не хотели быть с нами. Мы освободились, выгодно освободились от тех, кто считал, что у нас нет пути вперёд», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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