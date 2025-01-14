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Кравец: ещё летом решили, что «Куньлунь» побьётся за плей-офф. Сейчас до всех достучались

Кравец: ещё летом решили, что «Куньлунь» побьётся за плей-офф. Сейчас до всех достучались
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Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Михаил Кравец заявил, что летом китайский клуб поставил задачу попадания в плей-офф КХЛ.

— Мы ещё летом решили, что будем бороться за плей-офф, просто не сразу всё строится. Тренерский штаб проделал большую работу, чтобы собрать людей, которые будут верить в тренеров, в те установки, которые мы даём. С финансами у нас всё хорошо, нам помогают, поддерживают.

— В чём причина преображения «Куньлуня», позволившего команде включиться в борьбу за плей-офф?
— Прежде всего это вратарская позиция. Прекрасная игра наших голкиперов. Второе – мы смогли до всех достучаться, скомпоновать звенья, пятёрки, добиться выполнения игрового задания. Пришлось многое сделать, чтобы переучить ребят на то, что нужно играть постоянно и выкладываться в каждом матче, — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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