Кравец поделился впечатлениями о первой игре в Омске после увольнения из «Авангарда»
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Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Михаил Кравец поделился впечатлениями о первой игре в Омске после увольнения из «Авангарда». Китайский клуб в упорной борьбе уступил омичам со счётом 2:3.
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2025, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Башкиров (Фьоре, Гуляев) – 02:59 (5x5) 1:1 Лихачёв (Локхарт) – 25:03 (5x5) 2:1 Шарипзянов (Окулов, Буше) – 27:57 (5x4) 3:1 Фьоре (Буше, Чистяков) – 34:38 (5x5) 3:2 О'Реган (Душак, Лихачёв) – 35:00 (5x5)
«Конечно, у меня остались хорошие воспоминания об арене, о людях, которые приходят на хоккей в Омске. Всегда приятно играть при полных трибунах, но и мы в «Куньлуне» играем за людей. Чтобы им было интересно, мы должны бороться в каждом матче», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, Кравец был уволен с поста главного тренера «Авангарда» по ходу второго раунда плей-офф после поражения во втором матче серии с «Локомотивом» со счётом 0:7.
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