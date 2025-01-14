Кравец поделился впечатлениями о первой игре в Омске после увольнения из «Авангарда»

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Михаил Кравец поделился впечатлениями о первой игре в Омске после увольнения из «Авангарда». Китайский клуб в упорной борьбе уступил омичам со счётом 2:3.

«Конечно, у меня остались хорошие воспоминания об арене, о людях, которые приходят на хоккей в Омске. Всегда приятно играть при полных трибунах, но и мы в «Куньлуне» играем за людей. Чтобы им было интересно, мы должны бороться в каждом матче», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, Кравец был уволен с поста главного тренера «Авангарда» по ходу второго раунда плей-офф после поражения во втором матче серии с «Локомотивом» со счётом 0:7.