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«Не все игры — шедевры, как у Пикассо». Ги Буше — о победе «Авангарда» над «Куньлунем»

«Не все игры — шедевры, как у Пикассо». Ги Буше — о победе «Авангарда» над «Куньлунем»
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что победа над «Куньлунем» (3:2) получилась не самой красивой в исполнении омского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2025, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Башкиров (Фьоре, Гуляев) – 02:59 (5x5)     1:1 Лихачёв (Локхарт) – 25:03 (5x5)     2:1 Шарипзянов (Окулов, Буше) – 27:57 (5x4)     3:1 Фьоре (Буше, Чистяков) – 34:38 (5x5)     3:2 О'Реган (Душак, Лихачёв) – 35:00 (5x5)    

«Как я сказал игрокам после матча, не все игры оказываются шедеврами, как у Пикассо. Сегодня была не самая красивая победа, качели. Но первый период в нашем исполнении был хорош, мы знали, что соперник выйдет заряженным, и мы здорово им противостояли. Во втором периоде они нас переработали, мы пытались сыграть покрасивее, но часто теряли шайбу, и это придало сопернику жизни. Тяжело было забрать инициативу обратно, и хорошо, что всё-таки у нас это получилось», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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