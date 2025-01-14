«Не все игры — шедевры, как у Пикассо». Ги Буше — о победе «Авангарда» над «Куньлунем»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что победа над «Куньлунем» (3:2) получилась не самой красивой в исполнении омского клуба.

«Как я сказал игрокам после матча, не все игры оказываются шедеврами, как у Пикассо. Сегодня была не самая красивая победа, качели. Но первый период в нашем исполнении был хорош, мы знали, что соперник выйдет заряженным, и мы здорово им противостояли. Во втором периоде они нас переработали, мы пытались сыграть покрасивее, но часто теряли шайбу, и это придало сопернику жизни. Тяжело было забрать инициативу обратно, и хорошо, что всё-таки у нас это получилось», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.