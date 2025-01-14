Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ги Буше взял на себя вину за нереализованное «Авангардом» большинство в формате «5 на 3»

Ги Буше взял на себя вину за нереализованное «Авангардом» большинство в формате «5 на 3»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что должен был взять таймаут перед игрой в формате «5 на 3» в течение минуты в начале третьего периода матча с «Куньлунем» (3:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2025, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Башкиров (Фьоре, Гуляев) – 02:59 (5x5)     1:1 Лихачёв (Локхарт) – 25:03 (5x5)     2:1 Шарипзянов (Окулов, Буше) – 27:57 (5x4)     3:1 Фьоре (Буше, Чистяков) – 34:38 (5x5)     3:2 О'Реган (Душак, Лихачёв) – 35:00 (5x5)    

«Нереализованное большинство в формате «5 на 3» — это моя вина. Надо было взять тайм-аут, потому что в такой расстановке нам ещё не приходилось играть. Я полагал, что парни знают, как действовать, исходя из опыта игры «4 на 3», но оказалось, что не хватило работы над этим компонентом. Но это нормально. Я новенький, у нас много новых игроков, так что будем работать над этим.

Стоит ожидать просадок в интенсивности, потому что матчей в сезоне много. Но всё равно необходимо продолжать бороться всегда, показывать устойчивость. Психология – это главное, нужно уметь перебарывать обстоятельства. Мы говорим об этом с ребятами, и они всегда показывают, что у нашей команды есть характер и воля к победе. Сегодня, например, мы не забили «5 на 3», но великолепно действовали в концовке в меньшинстве. Игроки не боялись проиграть, а были сконцентрированы на том, чтобы правильно и грамотно сыграть здесь и сейчас», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Видео
«Авангард» обыграл «Куньлунь» и прервал семиматчевую победную серию китайского клуба
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android