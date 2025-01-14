Ги Буше взял на себя вину за нереализованное «Авангардом» большинство в формате «5 на 3»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что должен был взять таймаут перед игрой в формате «5 на 3» в течение минуты в начале третьего периода матча с «Куньлунем» (3:2).

«Нереализованное большинство в формате «5 на 3» — это моя вина. Надо было взять тайм-аут, потому что в такой расстановке нам ещё не приходилось играть. Я полагал, что парни знают, как действовать, исходя из опыта игры «4 на 3», но оказалось, что не хватило работы над этим компонентом. Но это нормально. Я новенький, у нас много новых игроков, так что будем работать над этим.

Стоит ожидать просадок в интенсивности, потому что матчей в сезоне много. Но всё равно необходимо продолжать бороться всегда, показывать устойчивость. Психология – это главное, нужно уметь перебарывать обстоятельства. Мы говорим об этом с ребятами, и они всегда показывают, что у нашей команды есть характер и воля к победе. Сегодня, например, мы не забили «5 на 3», но великолепно действовали в концовке в меньшинстве. Игроки не боялись проиграть, а были сконцентрированы на том, чтобы правильно и грамотно сыграть здесь и сейчас», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.