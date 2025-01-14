Ги Буше — после пяти кряду побед «Авангарда»: мы только начинаем выглядеть так, как я хочу

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что омская команда под его руководством только начинает выглядеть так, как хочет канадский специалист.

«Нам на отработку многих компонентов не хватает времени, не только на большинство. При этом голы в большинстве у нас есть, я бы не сказал, что оно не работает совсем. Но действительно, мы меняем многие вещи в розыгрыше, привносим что-то новое. Я приехал совсем недавно, на то, чтобы внедрить систему, у меня есть лишь несколько недель, тогда как в обычных условиях в распоряжении тренера много месяцев, начиная с предсезонки. Так что сейчас всё проходит в экспресс-режиме, при этом я не могу просто взять и всё вывалить на хоккеистов, потому что тогда они просто потеряются. Я должен действовать грамотно, давать информацию порционно.

Сейчас мы только начинаем выглядеть так, как мне хотелось бы. Я вижу, что игроки дают то, что мы от них хотим. Мы работаем по принципу «заслужил – получил». Сегодня здорово сыграли Каблуков, Фьоре, Спунер, но каждый вечер разные ребята приносят результат, и это здорово. Не могут одни и те же ребята тащить всё на себе. Когда мы видим вклад от каждого, то это и есть настоящая командная игра», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.