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Ги Буше — после пяти кряду побед «Авангарда»: мы только начинаем выглядеть так, как я хочу

Ги Буше — после пяти кряду побед «Авангарда»: мы только начинаем выглядеть так, как я хочу
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что омская команда под его руководством только начинает выглядеть так, как хочет канадский специалист.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2025, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Башкиров (Фьоре, Гуляев) – 02:59 (5x5)     1:1 Лихачёв (Локхарт) – 25:03 (5x5)     2:1 Шарипзянов (Окулов, Буше) – 27:57 (5x4)     3:1 Фьоре (Буше, Чистяков) – 34:38 (5x5)     3:2 О'Реган (Душак, Лихачёв) – 35:00 (5x5)    

«Нам на отработку многих компонентов не хватает времени, не только на большинство. При этом голы в большинстве у нас есть, я бы не сказал, что оно не работает совсем. Но действительно, мы меняем многие вещи в розыгрыше, привносим что-то новое. Я приехал совсем недавно, на то, чтобы внедрить систему, у меня есть лишь несколько недель, тогда как в обычных условиях в распоряжении тренера много месяцев, начиная с предсезонки. Так что сейчас всё проходит в экспресс-режиме, при этом я не могу просто взять и всё вывалить на хоккеистов, потому что тогда они просто потеряются. Я должен действовать грамотно, давать информацию порционно.

Сейчас мы только начинаем выглядеть так, как мне хотелось бы. Я вижу, что игроки дают то, что мы от них хотим. Мы работаем по принципу «заслужил – получил». Сегодня здорово сыграли Каблуков, Фьоре, Спунер, но каждый вечер разные ребята приносят результат, и это здорово. Не могут одни и те же ребята тащить всё на себе. Когда мы видим вклад от каждого, то это и есть настоящая командная игра», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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